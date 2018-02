via Chiappara al Carmine, gestita da una donna nigeriana, è risultata completamente abusiva. L’attività commerciale, priva di qualsiasi autorizzazione, è stata sequestrata e per la responsabile sono state elevate sanzioni di cinquemila e tremila euro per l'assenza di Scia e di autorizzazione sanitaria.

L'Asp ha anche accertato gravi carenze igienico sanitarie nel locale e tutti gli alimenti trovati all'interno sono finiti sotto sequestro. Nei guai anche il titolare di un bar in via Casa Professa, multato

per irregolarità su pubblicità e pubbliche affissioni, per l’irregolare presenza di una tenda esterna, per carenze igienico sanitarie e per la mancata compilazione della prevista tabella Haccp, relativa alla preparazione, produzione, confezionamento, commercio e somministrazione degli alimenti.

Durante i controlli sono stati effettuati, inoltre, due posti di controllo: identificate trenta persone e venti veicoli, elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per un importo di 319 euro ed effettuato un fermo per identificazione a carico di un cittadino ghanese sul cui conto sono in corso accertamenti finalizzati a verificare la regolare presenza sul territorio nazionale.

Il totale complessivo delle sanzioni è di 13.781 euro.

I controlli effettuati dalla polizia Amministrativa del commissariato Oreto-Stazione, insieme ai colleghi del reparto Prevenzione crimine e alla polizia municipale, hanno fatto venire a galla decine di irregolarità.