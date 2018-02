E quelle parole somigliano a un appello. Anzi a un “sos”. L’assessorato all’Economia non riesce a riscuotereper quei casi in cui a essere danneggiata è, appunto, l’amministrazione regionale. Insomma, la Corte dei conti condanna, ma la Regione non riesce a incassare. O almeno, incontra enormi difficoltà quando prova a farlo.. “Questo dipartimento – scrive il 22 dicembre scorso – è stato individuato quale struttura unica, nell’ambito della Regione, designata a provvedere al recupero dei crediti derivanti dalle sentenze per danno erariale, pronunciate dalla Corte dei conti, ove il soggetto danneggiato sia la Regione siciliana, che, pertanto, sono tutte qui comunicate dalla competente Procura regionale”. Una condizione frutto di unaquando il governo Crocetta ha deciso di rimodulare la struttura dei dipartimenti regionali. Caricando quindi sulle Finanze il peso di queste nuove pratiche.La “consistenza numerica” dei dipendenti di quell’ufficio insomma, scrive Chiaro, è “per garantire il puntuale adempimento dei compiti istituzionali”. Per questo motivo, il dirigente ha chiesto l’invio di 18 dipendenti (8 funzionari direttivi e 10 istruttori direttivi). Un appello raccolto dall’assessore all’Economiache parla chiaramente, nella relazione portata in giunta pochi giorni fa, di “notevoli difficoltà legare all’istruttoria delle pratiche relative al recupero dei crediti derivanti dalle sentenze per danno erariale”.Da lì, ecco partire le procedure di mobilità dei dipendenti regionali, avviate attraverso un avviso pubblicato sul sito della Regione. A quell’avviso, però, non hanno risposto in diciotto. Ma solo dieci persone. Di queste, solo una aveva ottenuto, fino a pochi giorni fa, il nulla osta del proprio capodipartimento. Un nulla osta che non sarebbe però obbligatorio, visto che la proposta arrivata poi in giunta è quella di unaalla quale il governo può ricorrere in alcuni specifici casi previsti appunto dalla recente circolare sui trasferimenti. E così, ecco i primi dieci dipendenti che dovranno traslocare. In attesa che la Funzione pubblica individui gli altri otto.