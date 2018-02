Il prestigio di Quaranta, però, durò poco. Sul suo conto iniziarono a circolare cattive notizie: dai soldi che non arrivavano ai parenti dei Fragapane al mancato pagamento di una ingente partita di droga acquista a credito alla famiglia mafiosa di San Cataldo, fino alle dicerie sul suo strano rapporto con la moglie di un pezzo da novanta della mafia.

Francesco Fragapane decise così di posarlo. Da luglio 2014 Quaranta perse ogni incarico.

... sono stanco e ho avuto delusioni da queste persone”.braccio destro di Francesco Fragapane. Si è pentito il 29 gennaio scorso, sette giorni dopo essere stato arrestato su richiesta dei pubblici ministeri di Palermo, Paolo Guido, Alessia Sinatra, Calogero Ferrara e Claudio CamilleriPartendo da lui gli investigatori hanno ricostruito l'assetto del mandamento di Santa Elisabetta, che comprende i territori di Raffadali, Aragona, Sant'Angelo Muxaro e San Biagio Platani, e che ha assorbito quello di Santo Stefano di Quisquina (Santo Stefano di Quisquina, Bivona, Alessandria della Rocca, Cammarata e San Giovanni Gemini). Un supermandamento che veniva indicato con il nome “montagna” e che è stato azzerato grazie al blitz dei carabinieri.- racconta il neo pentito - da Francesco Fragapane con la santina in mano e la punciuta... la mia santina raffigurava Sant'Antonio da Padova”. E da quel giorno Quaranta divenne capomafia di Favara. Il verbale prosegue con un lungo elenco di nomi: “I componenti della famiglia di Favara sono Giuseppe Vella, Pasquale Fanara, Stefano Valenti, Gerlando Valenti, Giuseppe Blando, Calogero Limblici, Luigi Pullara e Angelo Di Giovanni. Ci sono altri gruppi criminali che noi chiamiamo 'paraccari' che non hanno un capo e un sottocapo”.“Il rappresentante di tutta la provincia è Pietro Campo. Ogni mandamento è formato da quattro paesi. Il capo comanda i quattro paesi ma non può essere uno dei quattro”.indica “Pasquale Fanara”. La ricostruzione su Agrigento è zeppo di omissis. I nomi dei boss sono top secret. A Santa Elisabetta comanda “Francesco Fragapane”. Il mandamento comprende “Raffadali (con a capo Antonino Vizzì con Manno Salvatore che è l'anziano. Sant'Angelo Muxaro (gestito dai Fragapane), Aragona (con a capo un certo Gino che ha una masseria, di cui non ricordo il cognome. Mandamento di Bivona (con a capo Spoto Giuseppe Luciano) che comprende San Biagio Platani (con a capo Nugara Giuseppe), Cianciana (con a capo Tornatore)... mandamento di Cammarata San Giovanni Gemini (con a capo La Greca)... ma ci sono pure Giambrone Calogerino e Angelo e i Mangiapane che girano...”.che era gestito da Di Gangi e che comprende Ribera (con a capo Capizzi Mario), e Burgio (non so ci vi sia a capo)”. Nomi omissati anche nel caso di Sambuca e Palma”.(ad eccezione di “Salvatore Seminara appartenente alla famiglia di Caltagirone) con cui Quaranta si è incontrato e tutta la parte degli uomini che “si stanno muovendo per andare a comprare armi in Belgio in relazione a conflitti che sono sorti per traffici di droga”.