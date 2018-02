L'incidente si è verificato stamattina all'altezza di via Pollaci, dove il centauro è rimasto ferito.. In attesa che il mezzo venisse rimosso dalla carreggiata si sono registrati forti rallentamenti al traffico. Auto incolonnate, sulla circonvallazione, anche all'altezza di via Ciaculli, dove un automobilista è uscito fuori strada, finendo contro un palo dell'illuminazione pubblica.. L'automobilista è stato trasportato al Civico con codice giallo. Un altro incidente è avvenuto nel sottopasso di via Pitrè: tre le macchine coinvolte. Anche in questo caso il traffico è andato in tilt.