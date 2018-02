PALERMO - Venerdì prossimo alle 21 e sabato 10 alle 17.30 al Politeama Garibaldi di Palermo, Giovanni Sollima eseguirà in prima mondiale un brano per violoncello di ghiaccio e orchestra, dal titolo "The N-Ice Cello Concert". In programma "Concerto n.2 in re maggiore per violoncello e orchestra" di Haydn, "The N-Ice Concerto" di Sollima e "Cello Konzert" di Guida. Sollima ha collaborato con Claudio Abbado, Martha Argerich, Jorg Demus e Giuseppe Sinopoli. Il violoncello è una delle sculture di ghiaccio dell'artista statunitense Tim Linhart, strumenti ad arco rifiniti di sottili strati di ghiaccio.