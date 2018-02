PALERMO - Padre e figlio, M.A. e D.A, rispettivamente di 43 e 18 anni, sono finiti in manette a Palermo perché sorpresi dai carabinieri della compagnia di Monreale con 700 grammi di hashish suddivisi in panetti. La droga era nella loro abitazione, dove i militari hanno anche sequestrato altre quattro dosi della stessa sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e 535 euro. Durante la perquisizione il figlio ha tentato a scappare per i tetti con la droga ma è stato subito fermato. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per entrambi l'obbligo di dimora a Palermo. (ANSA).