PALERMO - Presso l’Aula Consiliare della Prima Circoscrizione, alla presenza di una terza media della scuola Roncalli, accompagnati dalla Prof.ssa Gilda Terranova e di Totò Schillaci, vecchia gloria ed eccellenza palermitana del mondo del calcio, si è discussa ed approvata, dal Consiglio della Prima Circoscrizione, una Funzione Propositiva della Commissione Sport, a firma del Consigliere Fabrizio Brancato, avente per oggetto “Una giornata di sport in onore del Genio di Palermo; il Genio del pallone”.Particolarmente emozionante è stato lo scambio tra il noto campione e gli studenti, che hanno posto varie domande, alle quali il capocannoniere del campionate mondiale di calcio del 1990 ha risposto, con l’umiltà che lo contraddistingue, sottolineando l’importanza del ruolo dello sport a partire dal livello dilettantistico fino ad arrivare a quello professionistico, ma soprattutto al ruolo fondamentale che ha la scuola nella formazione dello spirito critico di ogni individuo.Il Consigliere Fabrizio Brancato, nella funzione propositiva redatta, sottolinea l’importanza degli sport di squadra, in quanto sviluppano la capacità di relazione, collaborazione, condivisione ed inclusione nei giovani; di come sia importante ed educativo imparare a rispettare le regole, gioire dei successi ed accettare le sconfitte: “siamo lieti di avere organizzato questo incontro, lo spessore umano e la disponibilità di Totò hanno emozionato la gremita Aula Consiliare.