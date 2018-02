percorrendo la contrada del Mare, a Ficarazzi, hanno notato un’Ape Piaggio e un giovane che con fare sospetto osservava l’interno dell’immobile. Hanno così deciso di effettuare un controllo, mentre dentro la villa è stata notata la presenza di un secondo uomo. Alla vista della polizia, quest'ultimo ha tentato

di nascondersi tra il canneto e l’erba incolta lungo la rete di recinzione.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, nonostante avesse tentato un’improbabile fuga, scavalcando. N

elle immediate vicinanze sono stati trovati due motorini per aspirare l’acqua, alcuni utensili da cucina, tubi ed altro materiale ferroso accatastato e pronto per essere portato via. Sull'Ape erano invece stati nascosti arnesi per lo scasso, quali tenaglie, scalpelli, cacciaviti ed una chiave inglese.

Alessio Giuseppe Algeri, 24 anni e Salvatore Rocchi, 29 anni, entrambi della zona dello Sperone a Palermo, sono stati arrestati per furto aggravato dai poliziotti del commissariato di Bagheria.