Stamani sono intervenuti gli avvocati Mauro Torti, Corrado Nicolaci, e Rosalba Di Gregorio che hanno chiesto il rigetto della proposta di confisca per alcuni degli eredi Rappa. Alla prossima udienza interverranno gli altri legali.

ieri ha portato al sequestro per equivalente di beni per un milione di euro nei riguardi non solo all'imprenditore ma anche dell'amministratore giudiziario Walter Virga. Sulla presunta pericolosità sociale di Vincenzo Corrado Rappa peserebbe la nuova indagine per peculato chenei riguardi non solo all'imprenditore ma anche dell'amministratore giudiziario Walter Virga.

Nessuna misura personale per il padre di quest'ultimo, Filippo, e il fratello Gabriele. Sono queste le richieste dell'accusa al processo davanti alla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo. I giudici devono decidere se confermare il sequestro e disporre la confisca oppure restituire l'immenso patrimonio.Furono colpiti i Rappa a cascata, in virtù della parentela con il nonno Vincenzo allo scadere del termine massimo di cinque anni dalla morte del capostipite condannato per mafia. Visto che i nipoti di Vincenzo non erano tecnicamente eredi, il Tribunale, due mesi dopo e dunque oltre i cinque anni, ripropose il sequestro facendo ricorso alla formula “eredi di fatto”. La Cassazione bocciò il provvedimento sia per la genericità del termine "eredi di fatto" sia per la tempistica.Arrivò, infatti, una nuova misura di prevenzione patrimoniale, stavolta proposta dalla Procura, che riguardava direttamente Filippo Rappa e i figli Vincenzo Corrado e Gabriele. Gli imprenditori venivano bollati come “socialmente pericolosi”.