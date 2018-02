SALEMI (TRAPANI) - Parte di un ponte è crollata nel pomeriggio a Salemi, nel trapanese, lungo una strada adiacente alla Statale 188, non molto distante dallo svincolo per l'A29 Palermo-Mazara del Vallo. Sul posto stanno operando vigili del fuoco di Salemi, Castelvetrano e Alcamo. Questi ultimi sono intervenuti con unità cinofile per la ricerca di eventuali dispersi. Al momento, comunque, non si hanno notizie di vittime o persone ferite. (ANSA).