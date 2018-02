che a gennaio non hanno percepito il sussidio e rischiano uno stop dei pagamenti che potrebbe durare mesi. A impedire l’erogazione delle somme la mancata proroga di un accordo tra Inps e Regione. Per la Fisascat Cisl “si rischia l’emergenza sociale, chi fa il proprio lavoro non può essere schiacciato da problemi burocratici”.ovvero componenti del Piano di reinserimento professionale. Dopo complicate vicende burocratiche e finanziarie, le quasi tremila persone del progetto percepiscono un sussidio per il lavoro svolto tra dipartimenti ed enti regionali, ospedali, uffici giudiziari, onlus, scuole e parrocchie. I sussidi sono coperti dalla Regione, ma sono erogati dall’Inps, con cui gli uffici regionali hanno stipulato una convenzione.A novembre, Inps aveva fatto sapere di non volere più continuare a erogare i sussidi, e aveva avvertito l’assessorato al Lavoro. “Con l’Inps di Palermo abbiamo ottimi rapporti di lavoro – dice Antonio Parrinello, dirigente generale del Dipartimento del lavoro – e proprio in virtù di questa collaborazione l'Inps regionale aveva concesso tre mesi di proroga alla convenzione, con la possibilità di stipularne un’altra per il 2018”. Gli uffici regionali dell’ente previdenziale, dunque, avevano concesso la continuazione del servizio fino a marzo di quest’anno.Dagli uffici di Roma dell’Inps, infatti, è arrivato lo stop a qualsiasi altra convenzione, e persino alla proroga di tre mesi. Senza la quale gli ex Pip non hanno potuto ricevere il sussidio di gennaio, e rischiano un ritardo anche per i prossimi mesi. “Si rischia un problema sociale – dice Mimma Calabrò, segretaria Fisascat Cisl – perché spesso si tratta di nuclei familiari con un singolo lavoratore. Non si possono lasciare intere famiglie senza sussidio per problemi burocratici”. All’allarme del sindacato si è affiancato l’interesse della Regione, dalla presidenza all’Assessorato al bilancio a quello del lavoro. Da cui oggi trapela un moderato ottimismo: da Roma arrivano notizie sull’intenzione di prorogare di tre mesi la convenzione. “Non abbiamo ancora ricevuto nulla di scritto – dice Parrinello – ma ci hanno assicurato che copriranno il servizio fino a marzo. Se poi la convenzione non verrà rinnovata, avremo tutto il tempo di organizzarci per erogare noi stessi il servizio”.per Mimma Calabrò, l’impasse burocratica degli ultimi giorni è “l'occasione per predisporre gli atti per e affidare alla Regione l'erogazione del sussidio, con un enorme risparmio dei costi diretti dell'Inps. Chiediamo agli assessori al Lavoro e al Bilancio di convocare un tavolo per capire quale sarà il futuro dei lavoratori, che svolgono gli stessi compiti dei dipendenti regionali ma senza le stesse garanzie. È il momento – conclude Calabrò - di pensare a percorsi di stabilizzazione”.