1) CATANIA - Sala Mico Geraci, via A. di Sangiuliano 365, ore 10:00 Congresso territoriale della Uiltemp, l'organizzazione Uil dei lavoratori temporanei autonomi e partite Iva. Partecipano, tra gli altri, la segretaria della Uil etnea Enza Meli ed il segretario provinciale Uiltemp Giancarlo Mattone2) CATANIA - Confindustria, ore 09:00 Seminario dal titolo 'Marketing e Comunicazione. Approccio Scientifico. Riduce gli errori, aumenta i risultati', organizzato in collaborazione con Advert Group Italia.3) PALERMO - Chiesa di S. Mattia ai Crociferi, via Torremuzza 20, ore 09:00 Incontro dal titolo 'A scuola di open coesione', in cui rappresentanti delle amministrazioni e degli Enti attuatori si confrontano sui progetti realizzati con Fondi strutturali a Palermo ed in Sicilia. Organizzato nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta.4) CATANIA - Corte d'Assise, ore 09:00 Udienza del processo a Nicola Mancuso, 32 anni, accusato dell'omicidio di Valentina Salamone, la 19enne trovata morta il 24 luglio del 2010 in una villetta di Adrano.5) PALERMO - Aula Bunker Ucciardone ore 9:30 Processo sulla trattativa Stato-mafia davanti alla Corte d'Assise di Palermo. Comincia arringhe dei difensori.6) PALERMO - Palazzo delle Aquile, aula consiliare, ore 10:00 Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso in memoria dell'on. Riccardo Piccione, consigliere comunale e deputato regionale prematuramente scomparso nel 2007. Alla cerimonia saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, il presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando e i vincitori del concorso.7) MESSINA - Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, ore 10:30 Il sindaco, Renato Accorinti e l'assessore allo Sviluppo Economico, Guido Signorino, nel corso di una comnferenza stampa, affronteranno le problematiche relative ai derivati e illustrate le attività intraprese dall'Amministrazione comunale per la risoluzione della situazione debitoria con BNL Dexia Crediop.8) PALERMO - sede del Pd in via Bentivegna 63, ore 11:00 Le candidate e i candidati del Partito Democratico nelle liste del collegio Sicilia 1 incontreranno i giornalisti. Alla conferenza stampa è prevista la partecipazione del sottosegretario alla Salute, Davide Faraone, del presidente del gruppo parlamentare del Pd all'Ars, Giuseppe Lupo e del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.9) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 15:00 Emma firma le copie del nuovo disco "Essere qui".10) PALERMO - Casa Mediterranea delle Donne, via Lincoln 121, ore 17:30 Incontro sul ruolo delle donne nella guerra di mafia e "La mafia dimenticata" (Melampo editore), libro di Umberto Santino. Insieme all'autore del libro, interverranno Daniela Dioguardi, Simona Mafai, Anna Puglisi e Ilde Scaglione. Organizzano Udi, Mezzocielo e Coordinamento Antiviolenza 21Luglio Palermo.11) PALERMO - Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, viale delle Scienze, ore 19:30 Sesto appuntamento sul tema dell'interligenza artificiale "Cogito, un aperitivo per la mente". Tra i presenti Giulia Baccarin, la "regina degli algoritmi".12) PALERMO - Teatro Massimo, ore 20:30 Un concerto dal titolo 'Poemi dell'estasi' inaugura la stagione 2018 dei concerti del teatro. Dirige l'orchestra del teatro il direttore musicale Gabriele Ferro. In programma l'esecuzione della Lyrische Symphonie op. 18 di Alexander Zemlinsky e della Sinfonia n. 4 op. 54 "Le poème de l'extase" di Aleksandr Skrjabin.13) PALERMO - Teatro Libero, ore 21:15 In scena, per la 50/ma stagione internazionale, 'Asuelto', spettacolo di danza della compagnia HuryCan. Fino a sabato 10 febbraio.(ANSA).