presa l’autostrada, il gruppo era in direzione di Termini Imerese, nella zona in cui erano previste diverse consegne di tabacchi. Nel dettaglio, i

sei si trovavano a bordo di quattro mezzi, controllati nel frattempo anche dall'alto da un elicottero. Una volta fermati, i malviventi s

ono stati trovati in possesso di fascette per legare i polsi agli autisti, una bomboletta spray per oscurare la telecamera interna al camion, guanti, cappellini e scaldacollo.

Ormai era chiaro: l'obiettivo era l'assalto ad un carico di sigarette. La banda è quindi stata condotta nella caserma di San Lorenzo, dove sono stati effettuati ulteriori accertamenti. E' venuto a galla che il furgone era stato rubato e che il gruppo proveniva da Palermo, dove avevano pianificato il colpo in ogni dettaglio.

Le manette sono così scattate per sei persone, con età compresa tra i 23 ed i 51 anni. "

L’operazione - spiegano dal comando provinciale - si inquadra nelle attività di contrasto alle rapine ai furgoni porta tabacchi che, nel mese di dicembre, ha consentito di disarticolare un’altra banda. In quell’occasione, l’operazione “Commando”, avviata dopo una tentata rapina, aveva portato all’arresto di ben tredici soggetti, responsabili di associazione per delinquere finalizzata alle rapine ed alla ricettazione.

I malviventi si trovavano a bordo di vari mezzi, tra cui anche il furgone di una ditta di onoranze funebri, la quale presenza ha fortemente insospettito i carabinieri.