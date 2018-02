.

Il traffico per chi è diretto allo scalo veneziano è stato deviato all'uscita Marcon della A57-Tangenziale di Mestre.

Prima la puzza di bruciato, poi il fumo, infine le fiamme. Paura oggi sull'autobus di linea per l'aeroporto di Venezia Marco Polo-Tessera, che, per cause al vaglio dei vigili del fuoco, si è incendiato nel pomeriggio sul Raccordo Marco Polo. Tutti in salvo i passeggeri. Secondo quanto riferito dalla Cav, società che gestisce le autostrade, l'autista è riuscito ad accostare prima che divampassero le fiamme, facendo scendere gli occupanti, rimasti ad attendere i soccorsi in corsia di emergenza con lo svincolo già chiuso per sicurezza. La ditta di trasporto ha provveduto a mandare sul posto un autobus sostitutivo per accompagnare i passeggeri all'aeroporto