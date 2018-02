Un uomo è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Sermide. La vittima è L.F., 46 anni, residente nella stessa località: viaggiava solo al volante di una Lancia Musa. L'incidente è avvenuto a pochi chilometri dal centro abitato, sul tratto rettilineo che collega Sermide alla frazione Santa Croce. Per motivi ancora al vaglio dei carabinieri l'uomo ha perso il controllo della vettura, che si è schiantata contro il muretto in cemento del fossato laterale. L'uomo è morto sul colpo. Ad estrarre il corpo dalle lamiere sono stati i vigili del fuoco. (Ansa)