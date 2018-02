Salgono a 96, dai 78 registrati all'1 febbraio, i decessi in Italia per influenza accertati fino ad oggi da inizio stagione e tra questi anche una donna in gravidanza deceduta nei giorni scorsi. E' quanto si apprende dal bollettino FluNews a cura dell'Istituto Superiore di Sanità. L'attività influenzale della quinta settimana del 2018 è in ulteriore flessione rispetto alla settimana precedente. Tuttavia, il numero di casi gravi e severi confermati per influenza e ricoverati in terapia intensiva, che vengono raccolti a partire dalla stagione 2009/2010 continua a crescere, toccando quota 530 (dei quali, appunto, 96 deceduti). In totale sono 10 i casi gravi di influenza confermata segnalati in donne gravide, 1 delle quali deceduta. (ANSA).