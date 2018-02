No, in Italia non c'è ancora. Eppure il Kinder Bueno Ice Cream esiste e sui social cominciano a circolare le prime immagini che fanno venire l'acquolina in bocca. La celebre barretta di wafer, cioccolato e crema alla nocciola di casa Kinder (quella che dovrebbe evitare di diventare "tutta ciccia e brufoli") è stata trasformata in un gelato da 206 kcal a porzione ed è distribuita in Germania da Langnese, la branca tedesca della Wall, Algida in Italia. Si tratta di una specie di cornetto con "squisito gelato alla nocciola - si legge dalla descrizione ufficiale - con un cuore di crema al cioccolato e una copertura di crema alle nocciole Ferrero".Non si sa ancora se il nuovo prodotto di casa Kinder arriverà in Italia, ma se lo farà non sarà prima della bella stagione.