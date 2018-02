PALERMO - Bocciato il progetto per un impianto eolico nelle Madonie, in un'area di interesse naturalistico compresa tra Geraci Siculo, Gangi e Petralia Soprana. L'assessorato regionale all'Energia ha negato l'autorizzazione alla collocazione delle pale eoliche, in linea con l'opposizione espressa dal Comune di Petralia Soprana. Le resistenze delle amministrazioni locali avevano indotto la società, che intendeva realizzare l'impianto in contrada "Cozzo Salito", a ridimensionare il progetto. Ma anche nella nuova formulazione la valutazione è stata negativa.

"Accolgo questa decisione dell'assessorato - dice il sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso - con grande soddisfazione. Ci siamo opposti con tutte le nostre forze contro quello che sarebbe stato un danno immane per un territorio vocato anche al turismo rurale a causa di un impatto ambientale e paesaggistico devastante". (ANSA).