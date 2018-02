Noemi denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale

A "pagare" per il caso del disoccupato sanremese che, in barba a qualsiasi sorveglianza, ha protestato in diretta tv durante l'intervento di Fiorello sul palco dell'Ariston, è Noemi. Come riporta il "Corriere della Sera", la cantante - in gara al Festival con il brano "Non smettere mai di cercarmi" - sarebbe stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.scoppiato in via Matteotti a Sanremo. "Ma guarda che co****ne" sarebbe stata la frase pronunciata dall'artista all'indirizzo del poliziotto che l'avrebbe ripresa all'ingresso della "zona rossa" della città ligure. Noemi avrebbe tentato di accedere all'area dal varco destinato all'uscita.chiedendole di accedere dal varco deputato all'entrata in modo da sottoporsi ai necessari controlli intensificati dopo il "fattaccio" del contestatore piombato sul palco nello spazio concesso a Fiorello. La cantante avrebbe reagito in malo modo alla richiesta dell'agente lasciandosi scappare la frase incriminata.