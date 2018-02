. L'assemblea dei soci oggi ha nominato due membri su tre del cda. Sono Lucia Di Fatta, capo di gabinetto dell'assessore regionale al Turismo, e Gianluigi Amico, capo di gabinetto del presidente della Regione. Nomi diversi da quelli che erano circolati nelle indiscrezioni della stampa locale in questi ultimi giorni. Non è stato ancora nominato il terzo membro del cda. Era dimissionario il presidente Franco Giudice. Il governo ha esercitato lo spoils system ma così come avvenuto per le altre nomine di sottogoverno di queste ore, la scelta è ricaduta su collaboratori stretti di presidente e assessori. Dopo le elezioni politiche di marzo matureranno i tempi per le nuove nomine.“L’invito rivolto al governo regionale è quello di istituire, nel più breve tempo possibile, un tavolo con gli assessorati coinvolti così da predisporre un nuovo bando con carattere di urgenza per salvare la stagione estiva – dice Gregory Bongiorno di Sicindustria -. Ovviamente dovrà essere questo nuovo consiglio di amministrazione, pur se a quanto pare transitorio, a bandire la nuova gara. Non è infatti possibile attendere oltre”.E la paura è che un'ulteriore attesa possa essere fatale. “Il rischio – dice l'esponente confindustriale - è quello di danneggiare un asset che ha finora creato sviluppo e occupazione nel territorio, ma sopratutto si rischia di far svanire un sogno che invece sembrava possibile, ossia che in questa provincia si possa vivere di turismo. Non lo meritano tutti coloro, e tra questi molti giovani, che hanno investito sul settore, confidando su questa nuova ricetta di sviluppo del territorio”.