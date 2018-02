PALERMO - Il gip del Tribunale di Palermo Marco Gaeta ha archiviato il procedimento nei confronti del giornalista palermitano Maurizio Zoppi e del direttore dell' allora giornale online Tweet Press, Fabrizio Grasso, denunciati per diffamazione dall'ex primario del reparto di Chirurgia Plastica di Villa Sofia Matteo Tutino. "Non sussiste l'ipotesi di reato formulata - scrive il giudice nell'ordinanza - per insussistenza dell'elemento soggettivo ed è perciò inutile la celebrazione di un processo". La vicenda ha inizio dopo il ricorso presentato da alcuni medici di Villa Sofia sull'esito delle procedure per la selezione del nuovo direttore del reparto di Chirurgia plastica e maxillo facciale.

L'articolo firmato da Zoppi il 12 giugno 2016 "riportava fedelmente - scrive il giudice - la nota inviata dal ministero per l'Università e la Ricerca rispetto alle informazioni richieste dall'ospedale (a selezione avvenuta) su come valutare un corso di formazione di 5 mesi svolto a New York presso l'Albert Einstein College of Medicine". Il giornalista, difeso dagli avvocati Miriam Lo Bello e Nino Caleca, "ha evidentemente agito - precisa il gip - senza la volontà di diffamare Tutino, avendo ritenuto che la risposta del Ministero circa la non validità del diploma in chirurgia maxillo-facciale quale titolo di specializzazione spendibile in Italia certificasse la mancanza di un titolo necessario per rivestire l'incarico di dirigente nel reparto commesso che gli è stato affidato".

Una prima richiesta di archiviazione dei pm era stata respinta dal gip che si era opposto disponendo nuove indagini. La seconda istanza della procura è stata invece accolta. Zoppi è attualmente sotto processo con il collega Piero Messina per un'altra vicenda: sono accusati di calunnia e pubblicazione di notizie false. Loro l'articolo sull'intercettazione, rivelatasi inesistente, tra l'ex governatore siciliano Rosario Crocetta e Tutino, pubblicata sul settimanale L'Espresso nel luglio 2015. (ANSA).