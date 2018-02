Nel dettaglio, i malviventi sono entrati in azione al discount "Forté" di via Antonello da Messina, dalle parti di via Montepellegrino, poco dopo alla Zisa, al negozio "Ferdico" di via Albiri.Poi si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce.Ad indagare è la polizia, gli uomini della Scientifica si sono recato sul posto per effettuare i rilievi. Al vaglio ci sono anche le immagini dei circuiti della videosorveglianza.