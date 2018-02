a bassa pressione di origine africana, in salita verso il mar Ionio, potrebbe minacciare domani Sicilia e Calabria con intense precipitazioni. I nubifragi si verificherebbero qualora la bassa pressione si dovesse avvicinare troppo alle coste di queste due regioni.

emperature subiranno una diminuzione sulle regioni meridionali.

Ci sarebbe un serio pericolo di nubifragi su Ragusano, Siracusano, Catanese e Calabria Ionica. Lo afferma il sito IlMeteo.it per cui lUn deciso peggioramento del tempo su Sicilia, Calabria e poi Puglia meridionale è previsto tra domani e sabato con piogge via via più diffuse e localmente intense. Le t