. Con un post sulla loro pagina Facebook hanno annunciato il via all'iniziativa “Passeggiate per la sicurezza”: “Militanti forzanovisti di Palermo hanno presidiato gli autobus nel tragitto stazione centrale - piazza Politeama – si legge in un post sul noto social network - abbiamo conquistato la simpatia degli autisti che più volte in passato hanno richiesto la presenza dei nostri militanti sulle vetture”. Aggressioni a controllori e autisti, fino agli spari del mese scorso allo Zen contro la linea 619, hanno convinto i militanti ad intervenire. Circa quindici volontari alla volta viaggeranno nelle ore serali sulle principali linee tra autobus e tram in un'ottica di “Autodifesa popolare”."La parola ronda rimanda ad azioni armate e la nostra iniziativa non lo è - spiega - Nessuna violenza, l'unica nostra arma, se così vogliamo chiamarla, è il numero dei volontari che partecipa. Questo dovrebbe già scoraggiare i malintenzionati. Agiamo già da qualche settimana e praticamente tutte le sere, non solo sui mezzi di trasporto, ma anche per le strade e i vicoli del centro storico". Per Ursino "La polizia con i suoi mezzi, purtroppo, non riesce a fronteggiare tutte le situazioni spiacevoli che si presentano in città. E anche i vigilantes che adesso controllano i mezzi di trasporto non sono sufficienti. Proprio per questo oggi gli autisti dell'Amat sono molto contenti della nostra iniziativa".che esprime "una forte preoccupazione per la propaganda che i militanti di Forza Nuova hanno effettuato oggi a bordo di autobus dell'Amat". Secondo Rifondazione "l'azienda pubblica del trasporto urbano di Palermo non può essere oggetto di queste becere iniziative". La formazione politica chiede dunque "un chiarimento" alla dirigenza dell'Amat e invita l'azienda "a mettere in campo tutto ciò che è necessario per impedire il ripetersi di questi episodi".