l'uomo che martedì sera ha eluso la sorveglianza del teatro Ariston rischiando di rovinare la festa a Fiorello. Il contestatore-gentiluomo ha fatto irruzione sul palco chiedendo garbatamente di parlare con il procuratore della Repubblica e il sindaco di Sanremo.di grave indigenza e voleva protestare contro lo sfratto e contro la disoccupazione. Mentre veniva accompagnato fuori dalla sicurezza, Fiorello ha ironizzato: "Adoro tutto questo, i tempi sono cambiati. Una volta si arrampicavano, si buttavano, invece adesso arrivano con un assistente di studio qualunque. Arrivano tranquilli, sono anche gentilissimi… Ha detto 'scusa, posso parlare?'. E io 'prego'. Spero comunque che risolva i suoi problemi, io lo sapevo che non ci dovevo venire".a Fiorello dopo averlo intercettato fuori da un ristorante. E' stato lo stesso showman a rivelarlo nel corso di un'intervista a "Radio Deejay".- ha raccontato - Quando siamo usciti, come succede spesso a Sanremo, c'erano le telecamere. A un certo punto mi sento prendere un braccio, mi giro ed era lui, l'uomo con il piumino. E mi dice: ‘Scusa Fiorello per quello che ho fatto prima. Mi hanno interrogato, ma mi hanno lasciato andare subito'. Io gli ho detto: ‘Non mi devi chiedere scusa, io spero che tu possa risolvere i tuoi problemi'. Spero che qualcuno adesso gli dia ascolto, poi lui è stato carino. Ha detto ‘Permesso?' e io ‘Cosa deve fare?' e lui ‘Devo fare l'intrusione'".sia riuscito ad eludere ogni controllo arrivando sino al palco. Il disoccupato era senza biglietto. "Non era una cosa combinata", ha assicurato Fiorello durante la diretta replicando a quanti hanno pensato ad una messinscena.