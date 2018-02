Nello schianto avvenuto nel tratto compreso tra lo svincolo di Tremonzelli e quello di Resuttano, in direzione della città etnea, sono rimaste coinvolte due auto. Uno dei conducenti ha perso la vita.Quest'ultimo è stato trovato dai sanitari del 118 in condizioni disperate, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Petralia, ma è deceduto durante il tragitto. Ferito anche l'altro automobilista che viaggiava su una Ford Focus. E' stato trasportato all'ospedale di Termino Imerese.gli uomini dell'Anas che hanno chiuso al traffico il tratto autostradale per permettere l'arrivo dei soccorsi. In corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza l dinamica del tragico schianto. Marannano era un rappresentante di prodotti alimentari molto conosciuto a Gangi, nel Palermitano. Al momento dell'incidente stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro.