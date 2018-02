Si va componendo il puzzle dei dirigenti generali della Regione, dopo il vertice di maggioranza all’Ars voluto da Miccichè che ha visto presenti anche alcuni assessori regionali (), il vicepresidente dell’Assemblea Roberto Di Mauro, il leader del Cantiere popolare, alcuni dei capigruppo dei partiti di maggioranza (è il caso ad esempio di), e dopo l’incontro tra lo stesso Miccichè e Musumec i.Sembra ci sia, al momento, un accordo di massima almeno sul percorso da seguire. E stamattina, nel corso di una giunta convocata per le 9.30, toccherà agli assessori incontrare il governatore. Dovranno indicare quali nomi sono graditi e possono essere confermati. Musumeci ha però chiesto espressamente di: quelle nomine, insomma, secondo il presidente non devono apparire frutto della politica, ma legate essenzialmente al compito da svolgere. Le nomine poi potrebbero essere completate nei prossimi giorni. In alcuni casi, infatti, potrebbero essere affidati degliche rimarranno al loro posto, in altri casi, la giunta si prenderà qualche giorno in più, fino al 16 febbraio, per individuare il nome giusto.. E a ciascuno di loro potrebbe essere È il caso ad esempio del Ragioniere generaledel collega delle Finanze, ma anche diche “balla” tra uno dei dipartimenti dell’Agricoltura e le Attività produttive, assessorato quest’ultimo guidato da Mimmo Turano, ex capogruppo di quell’Udc che indicò Cartabellotta nella giunta di Crocetta. Da quel dipartimento andrà via Alessandro Ferrara, prossimo al pensionamento, ma oltre a quello di Cartabellotta è molto forte il nome di. All'Argicoltura sprint tralascerà la Programmazione (dove potrebbe arrivare l'esterno Roberto Sanfilippo, graditissimo al governatore) e traslocherà agli Affari extraregionali. Al Lavoro potrebbe andare, mentre nel dipartimento della Famiglia, nello stesso assessorato, quasi certamente sarà sostituito Mario Candore: in questo caso sono in ballo i nomi diConferma in vista, ma solo per il momento, peralla Sanità. Nei prossimi giorni però potrebbe spuntare un nome nuovo. Mentre dovrebbe restare al suo posto fino al pensionamento la dirigente dei Beni culturali. Al Turismo invece salgono le quotazioni di. Saranno invece sostituiti molto probabilmente. Quest’ultima potrebbe lasciare il posto nell’assessorato guidato da Toto Cordaro a un “ritorno”, quello di. Al Territorio spunta però anche il nome di, attuale capo di gabinetto dell'assessore. E a proposito di ritorni, ecco riaffacciarsi il nome di. In mattinata tutto sarà più chiaro. Parte il valzer dei dirigenti.