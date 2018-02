Dopo aver formalizzato la denuncia - dicono dalla Polfer - il turista ha ringraziato la polizia per l’efficace intervento che, tra l’altro, ha consentito alla coppia di proseguire serenamente la propria vacanza anche in ragione della cospicua somma di denaro contenuta nel portafogli".

"Questi reati - sottolineano - trovano terreno fertile in luoghi affollati e nelle fasi di salita e discesa dai mezzi pubblici quando l’attenzione dei viaggiatori necessariamente cala.

La Polfer, attenta a questa tipologia di reato particolarmente fastidiosa per la cittadinanza, mette a disposizione dei viaggiatori opuscoli informativi multilingua in cui sono illustrate le azioni tipiche dei borseggiatori e gli accorgimenti per tutelarsi efficacemente".

Non si era reso conto di nulla un turista ungherese di 68 anni a cui due borseggiatori hanno sfilato il portafoglio dalla borsa che aveva a tracolla. Stava per salire su un autobus quando i due hanno messo a segno il furto, ma ad osservarli c'erano gli agenti della polizia ferroviaria.