Da quanto si è appreso, la giovane, che si trovava alla guida di un'utilitaria, una Citroen Saxo, si è scontrata a Fontanafredda,

lungo la bretella autostradale di Sacile,

con un furgone, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale. Il conducente del furgone è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone e trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale di Udine. L'uomo è in gravi condizioni ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

Gravi ripercussioni al traffico: l'arteria è ancora chiusa.

Eleonora, 19 anni, questa mattina presto stava andando all'università quando la sua auto si è scontrata violentemente con un furgone. Un impatto che le è stato fatale: Eleonora Gava, di Sarmede (Treviso), è morta sul colpo.