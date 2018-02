La strada è rimasta interrotta nel tratto tra via Giotto e via Leonardo Da Vinci, il tempo necessario di soccorrere la ragazza e effettuare i necessari rilievi.

PALERMO - Incidente questa mattina a Palermo all'incrocio tra la via Galileo Galilei e via Giotto. Un Tir si è scontrato con un'auto: una ragazza è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata in ospedale con un'ambulanza del 118. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul luogo dell'incidente.