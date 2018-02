La polizia stradale di Buonfornello sta raccogliendo ogni elemento utile per verificare cosa sia accaduto in quel tratto dell'autostrada A/19 nel tardo pomeriggio di ieri.L'uomo stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, si spostava spesso in lungo e largo per la Sicilia, per via del suo lavoro.Per questo oggi il piccolo centro in provincia di Palermo è a lutto. Tutti ricordano Marannano come un uomo che si dedicava anima e corpo al lavoro e alla famiglia. "Una persona gentile e disponibile - dice un amico -. Ci eravamo conosciuti pochi anni fa per motivi di lavoro e la sua gentilezza mi aveva subito colpito".Nell'impatto è rimasto ferito ed è sotto stretta osservazione dei medici. Marannano era invece stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Petralia, ma le sue condizioni sono precipitate durante il tragitto.