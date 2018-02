Adesso la Fiom è in attesa di una convocazione che arrivi dal Comune. Con l'assessore con delega al Lavoro Giovanna Marano, il direttore esercizio Tram Palermo Marco Pellerrito, il direttore esercizio di Amat Gianfranco Rossi e la Eds. Incontro, per affrontare le cause del continuo ritardo degli stipendi, che dovrebbe tenersi venerdì prossimo alle 10.30. “La Fiom ha avviato le procedure di raffreddamento per i lavoratori del Tram. Se dal tavolo non arriveranno risposte, siamo pronti a intraprendere azioni lotta e nuovi scioperi – dichiara Franceeco Foti, della segreteria Fiom Cgil Palermo - Intendiamo mettere fine al calvario che vivono i lavoratori: subiscono ritardi nei pagamenti da quando il tram è entrato in funzione”.

Lunedì, intanto, dalle 9 alle 10, si terrà un'altra assemblea nel deposito di via Leonardo da Vinci, con i lavoratori impegnati alla manutenzione del tram.

L'azienda ha comunicato il via libera all'erogazione delle somme poco prima dell'assemblea che si è svolta ieri pomeriggio a Casteldaccia con i lavoratori del raddoppio ferroviario Campofelice di Roccella. E oggi, a tutti i lavoratori di Eds, sia a quelli impegnati nei cantieri palermitani che delle altre regioni d'Italia, sono stati pagati gli stipendi di dicembre e la tredicesima.