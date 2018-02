Al centro della vicenda che ha fatto andare su tutte le furie un automobilista, ci sarebbe una mancata precedenza: prima sono volate le offese verbali, poi la situazione è degenerata.L'uomo sarebbe rimasto ferito. A quel punto è stata chiamata la polizia. Le volanti hanno trovato sul posto soltanto l'automobilista che ha subito l'aggressione, l'altro, con la mano sanguinante, si era già allontanato.L'uomo, un 65enne, è stato colpito più volte con un casco e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale. Il culmine della violenza è stato raggiunto lo scorso anno anche in viale del Fante: in seguito ad un tamponamento un automobilista staccò con un morso il dito ad un uomo, poi finito all'ospedale per un delicato intervento chirurgico.L'uomo ha tentato di calmarli, di evitare la violenza tra i due, ma si è improvvisamente accasciato. Pochi giorni dopo, a Misilmeri, i carabinieri hanno invece arrestato cinque persone. La lite per un parcheggio era infatti sfociata in una rissa tra due famiglie.