Ma la Braciera ha conseguito un altro importante riconoscimento ovvero l’inserimento nell’esclusiva classifica della 50 Top Pizza, la prima guida on line interamente dedicata alle pizzerie del Bel Paese, firmata dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro, da Albert Sapere e Barbara Guerra, curatori delle Strade della Mozzarella (LSDM), ed edita da Formamentis: si è, infatti, piazzata in classifica al trentaquattresimo posto, prima tra due pizzerie siciliane. La speciale classifica è stata stilata in forma anonima da 100 ispettori sulla base della qualità, ma anche del servizio, della carta dei vini e delle birre, della ricerca e dell’arredamento.

Per festeggiare i due lusinghieri risultati raggiunti lo scorso anno, lunedì 12 febbraio, alle 11,30, a Villa Niscemi, si svolgerà una conferenza stampa alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, del vice sindaco e assessore alle Attività produttive Sergio Marino, e dei titolari de La Braciera, i fratelli Antonio (presidente Associazione pubblici esercizi di Confcommercio Palermo), Roberto e Marcello Cottone, e del maestro pizzaiolo Daniele Vaccarella, il quale si conferma con un risultato unico nel suo genere, prodotto da un lungo lavoro di ricerca iniziato nel 2005, improntato allo studio della lenta maturazione, del lievito madre e ad una competenza sulla lavorazione dei grani antichi elaborando un metodo che fa scuola. Il fortunato incontro tra abilità artigianale e imprenditoria illuminata.

La pizza de La Braciera è fragrante, realizzata con vari tipi di impasto – almeno dieci i tipi di impasto da scegliere – e buoni gli ingredienti per le farciture. Personalità e cura del prodotto hanno reso questa pizzeria un punto di riferimento nel panorama gastronomico di Palermo, e non soltanto del capoluogo siciliano. I tanti clienti affezionati ritornano sempre con piacere anche nella bella e ampia location che si trova nelle scuderie di Villa Lampedusa, La Braciera in Villa.

Quindi, la migliore pizza siciliana si mangia a Palermo: La Braciera dei fratelli Cottone è stata l’unica palermitana, tra le 54 pizzerie di eccellenza in tutta Italia, a meritare i tre spicchi, il massimo punteggio, nella categoria Pizza all’italiana.