- Un pescatore di 41 anni, Aristide Daino, è stato ritrovato morto in mare questa mattina davanti alla banchina del porto di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Stando alle prime informazioni, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza e sarà l'autopsia a chiarire quali sono le cause della morte. Non è escluso che l'uomo sia finito in mare per un malore.