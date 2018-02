PALERMO - Secondo l'accusa, aveva pianificato l'assalto a un furgone carico di tabacchi. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti eseguiti dai carabinieri di San Lorenzo di sei palermitani bloccati allo svincolo autostradale di Termini Imerese.

sono Michele Parlatore, 50 anni, Manuel Patricolo di 23 anni, i fratelli Vincenzo e Onofrio Bronzellino, di 35 e 38 anni, Giuseppe Trippodo di 30 anni e Giuseppe Corrao, 44 anni. Parlatore e Patricolo sono stati bloccati dentro un furgone di onoranze funebri. Gli altri sono stati fermati nei pressi dello svincolo di Termini a bordo di tre auto.necessarie per bloccare i due dipendenti, alla bomboletta spray da usare per oscurare le telecamere installate a protezione del carico, oltre a scalda collo e guanti per evitare di lasciare impronte. I carabinieri sono riusciti ad evitare che i rapinatori riuscissero a impossessarsi di circa 200 mila euro di merce. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti i componenti della banda, tranne per Trippodo, ai domiciliari.