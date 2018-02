PALERMO - "Parlare di alleanze prima dei risultati è un esercizio da palla di vetro. Certamente, se Fi, Renzi e il Pd parlano di andare a nuove elezioni significa che hanno preso atto del fallimento del piano per fare un governo insieme che passava dalla legge elettorale". Così il leader di LeU , Piero Grasso, a Palermo per l'inaugurazione del comitato elettorale in via Libertà.

"Noi siamo aperti al dialogo - ha aggiunto - ma non con chiunque e comunque sul nostro progetto politico che ha valori di sinistra". ma non con chiunque e comunque sul nostro progetto politico che ha valori di sinistra".

"Abbiamo quest'anno Palermo capitale della cultura, e i rifiuti per le strade?"