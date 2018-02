PALERMO - Palermo scende in piazza per dire no al razzismo. Oltre duecento persone sono già radunate in piazza Castelnuovo per partecipare al sit-in antirazzista e antifascista organizzato in concomitanza con la manifestazione nazionale di Macerata, dopo la sparatoria di sabato scorso.

In piazza ci sono striscioni con scritto "Palermo per l'accoglienza e solidale", cartelli con scritte in arabo, gli striscioni del Palermo Pride, sventolano le bandiere dei Cobas, dell'Arci, dell'Udu.con l'assessore comunale alla Scuola Giovanna Marano e gli esponenti della giunta, gli esponenti di comitati e associazioni cittadine, dall'Arci all'Anpi.si respira l'aria di una città che da sempre è stata antirazzista e antifascista. L'essere antirazzisti e antifascisti tutti i giorni dell'anno e oggi con particolare evidenza, perché dietro populismi di maniera si nascondono rigurgiti fascisti e razzisti".