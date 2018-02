GELA - Arrestati dai carabinieri, a Gela, due pastori che nei loro ovili, in contrada "Piana del Signore", tra pecore, ricotta e formaggio, nascondevano due pistole, un fucile e numerose cartucce di vario calibro.

Sono accusati di detenzione abusiva di armi e munizioni e di ricettazione. In un terreno a loro disposizione, in cui gestivano alcuni ovili e una casa rurale, nascondevano una pistola calibro 7,65 con matricola cancellata e una di fattura artigianale, una "doppietta" da caccia calibro 12, anche questa con matricola limata, nonché un'impugnatura per fucile automatico e decine di cartucce.