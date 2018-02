PALERMO - Incidente sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel territorio di Castelvetrano. Due persone sono rimaste ferite. Sul tratto si registrano rallentamenti.L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è verificato in un tratto a doppio senso di circolazione, provocando per breve tempo il blocco del traffico ed ha coinvolto due veicoli. Sul posto è presente il personale di Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per il ripristino totale della circolazione in piena sicurezza.