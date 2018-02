La palizzata era stata realizzata nel 2009, quando l’Amministrazione c

omunale ha autorizzato la “Aurora Costruzioni srl” all’occupazione

del suolo pubblico dell’area di piazza Bottego per poter

collocare una gru per l’esecuzione di alcune opere edili per il

restauro del Palazzo Gualtieri Averna, prospiciente la piazza.

L’autorizzazione era valida per il periodo compreso tra gennaio 2009

e luglio 2010. Ma da allora niente si era mosso, lasciando la piazza in uno stato di abbandono.

Proprio giovedì scorso, finalmente, i lavori hanno preso il via:

la squadra edile del Comune ha cominciato a smontare le vecchie recinzioni del cantiere. Ma la battaglia dei cittadini della circoscrizione era cominciata anni prima, e nel corso della passata consiliatura qualcosa aveva cominciato a muoversi grazie all'intervento dell'ex vice presidente, oggi consigliere comunale, Ottavio Zacco, e dei consiglieri Fabrizio Brancato, Tiziana Venturella che dicono: "E' una vittoria per tutte e tutti, dopo anni di incuria e abbandono, la recinzione e i rifiuti ingombranti sono stati rimossi dalla piazza . Adesso è il momento di pensare alla riqualificazione dello spazio, coinvolgendo cittadini residenti e attività commerciali".

Si mette fine - dicono il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Emilio Arcuri

- ad un degrado e ad un abbandono del tutto inammissibili ed allo

stesso tempo proseguono gli interventi di riqualificazione urbana che

permettono di restituire decoro e garantire vivibilità a

tanti spazi della nostra città".

l'area verrà liberata dalla presenza di quello che definiscono “indecoroso e inutile cantiere della ditta, ormai fallita, Moncada”. Da oltre dieci anni le vie proprio alle spalle del centralissimo teatro Biondo versavano in uno stato di degrado a causa della vicinanza del cantiere abbandonato, uno spazio che ormai era diventato vespasiano e dormitorio per tossicodipendenti e senza fissa dimora, ma anche ricettacolo per ratti e animali randagi.per lo smantellamento dell'area precariamente recintata. Duecentottanta firme, 280 cittadini infuriati che hanno consegnato la documentazione al vicepresidente della prima circoscrizione: “L'area prima è stata posta sotto sequestro preventivo dalla Procura di Palermo - dice l'amministratore - abbiamo inoltre sollecitato il Coime per un intervento tempestivo affinché smantellasse il cantiere, e infine abbiamo avviato tutte le procedure burocratiche per ottenere il risultato. Per fortuna siamo stati ascoltati. Attendiamo inoltre l'intervento della Rap, vista la quantità vergognosa di rifiuti ingombranti all'interno dell'area abbandonata”.: i lavori, come si legge nell'ordinanza della Polizia municipale, e controfirmata dal dirigente del Coime Mario Scotto, verranno ultimati entro e non oltre sessanta giorni. Dopo anni di lotte, ai cittadini non resta che attendere altri due mesi per godere della piazza finalmente libera da rifiuti e sporcizia, uno spazio che dalle loro finestre hanno sempre visto chiusa e abbandonato all'incuria. "Ora bisogna rendere questo spazio vivibile - sottolinea, presidente della prima circoscrizione - I cittadini hanno chiesto fortemente che venga seguito il modello piazza Borsa, creando un'area verde e dei parcheggi ad ore“. "