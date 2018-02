e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima, che si svolgerà in mattinata.

Un giovane è andato su tutte le furie durante l'identificazione effettuata dagli agenti impegnati nell'attività di controllo.Sul posto sono giunte diverse volanti, l'agente aggredito è stato soccorso dal 118. Il ragazzo è stato condotto negli uffici del commissariato Brancaccio. Come nel caso della rissa scoppiata a novembre nello stesso fast food, dove per motivi di gelosia sono volati calci e pugni. L'addetto alla sorveglianza, in quel caso, era stato costretto a chiudere la vittima nel locale per evitare il peggio. La situazione era poi tornata alla calma grazie all'intervento massiccio della polizia.