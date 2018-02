Un colpo studiato in ogni dettaglio quello messo a segno in via Oliveri Mandalà a Cruillas, dove sono state due le attività commerciali a finire nel mirino.Chi è entrato in azione ha infatti praticato un foro sul retro del supermercato, poi i ladri hanno fatto irruzione nei locali, agendo indisturbati e fuggendo col maxi bottino di almeno ventimila euro.i dipendenti dell'attività commerciale, dove sono arrivate le volanti della polizia e gli uomini della Scientifica che hanno effettuato i rilievi. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Le indagini sono in corso.