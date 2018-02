con il primo di due episodi inediti dal titolo “La giostra degli scambi”. A spoilerare la trama, pochi minuti prima dell’inizio della puntata, è il suo “papà” Andrea Camilleri.di fronte a due difficili indagini – spiega lo scrittore siciliano - la scomparsa di due giovani fidanzati da addebitare probabilmente alla mafia e un’inspiegabile serie di rapimenti di giovani donne. Un rebus da perderci la testa. Oltretutto queste indagini sono costellate da equivoci, scambi di persone e false piste. Il suo istinto di poliziotto lo porterà alla verità”.e i telespettatori non trattengono l'emozione per il ritorno del commissario più sexy della tv interpretato da Luca Zingaretti.“C'è un isola (che non è l' #isoladeifamosi ) di cui ci s'innamora, da cui non si vorrebbe mai partire, che ci lascia addosso i suoi profumi. Stasera quell'isola torna in tv col suo cittadino più famoso. Bentornato Commissario #Montalbano !”, “Che meraviglia”, “Non c'è niente da fare, ogni volta che il commissario torna, di persona personalmente, con i nuovi episodi, NON ESISTE NIENT'ALTRO”, “#Montalbano è meglio di Mr Grey”, “Camilleri ci ha praticamente spoilerato tutto come sempre, lo adoro”per il cuore e l'anima”, “#Montalbano dopo una settimana di #Sanremo è la salvezza”, “#montalbano. Nessuno più di Camilleri sa parlare prima ancora che scrivere. Le parole tutte esatte nè una di più nè una di meno”, “, “#Montalbano che nuota unica costante della vita”, “A casa mia c'è un'agitazione che non si vedeva dai mondiali del 2006”, “Nella vita, per andare avanti, servono delle certezze! #Montalbano é una di queste”, “”, “#Montalbano mi mancasti”.non mancano i protagonisti storici della serie. Oltre a Luca Zingaretti (Montalbano), ci sono Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio), Sonia Bergamasco (Livia), Angelo Russo (Catarella), Sebastiano Lo Monaco (Virduzzo), Ketty Governali (Adelina), Davide Lo Verde (Galluzzo) e Roberto Nobile (Nicolò Zito).ovvero Fabrizio Bentivoglio, che presterà il volto a Giorgio Bonfiglio. Con loro ne "La Giostra degli Scambi" anche Desirée Noferini, Raffaele Esposito, Chiara Muscato e Salvatore Gioncardi.andrà in onda lunedì 19 febbraio.