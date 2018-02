Gli scrutatori supplenti verranno convocati direttamente dall'Ufficio Elettorato con notifica di nomina in caso di rinuncia da parte degli scrutatori titolari.

Sul sito istituzionale del Comune sono stati pubblicati gli elenchi degli scrutatori sorteggiati per le elezioni Politiche del 4 marzo 2018, nonché l'elenco degli scrutatori supplenti sorteggiati e suddivisi per circoscrizione.Per vedere tutti i nomi in elenco