stregato dal "whatsapp baglioniano", i telespettatori hanno un sogno: rivederlo su quel palco nelle vesti di conduttore.o un mazzo di fiori come quello donato ieri dal direttore di RaiUno Angelo Teodoli a Claudio Baglioni per convincerlo a tornare nella Città dei Fiori anche il prossimo anno.'corteggia' lo showman siculo per riportarlo in Rai (l'obiettivo del dg è quello di un 'one man show' in quattro puntate da inserire nel palinsesto autunnale, ndr.). Rosario ascolta, stringe mani, sorride, ma niente. Al momento, "si accontenta" di Radio Deejay e i radioascoltori ringraziano.e attendere ancora un po' per rivederlo in video. Ma sicuramente non a Sanremo. Intercettato nella città ligure dall'inviata di "Domenica Live", il mattatore uccide ogni speranza.Tu puoi avere tutta l'esperienza che vuoi, puoi aver fatto 5000 spettacoli ma quando sali su quel palco ritorni ad essere un principiante. E' diverso, non si capisce perchè ma è così. Condurlo io? No, si evince anche dalla mia partecipazione. Non posso. Condurre è diverso. A parte che per fare Sanremo, oltre che condurre devi anche organizzare, devi stare cinque mesi a sentire 5000 canzoni. Non sono il tipo. Presentare il cantante? Non sono il tipo. A me piace fare i pezzi comici, duettare, cantare. Non posso fare quello che presenta gli altri. Faccio Sanremo solo se mi levano i cantanti".