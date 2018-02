Avvenimenti previsti per lunedì 12 febbraio in Sicilia.1) POZZALLO (RG) - viale delle Industrie 16 ore 09:00 Convegno su "Finanziamenti europei e Programma di Sviluppo Rurale Sicilia, opportunità per le imprese agroalimentari", organizzato, tra gli altri, da RuralChoice e da CoFood con la Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia, dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Ragusa.2) CATANIA - Palazzo di Giustizia ore 09:00 Udienza del processo per la morte di Nicole Di Pietro, la piccola deceduta il 12 febbraio 2015 poco dopo la nascita nella Clinica Gibiino, mentre era in corso il trasferimento in ambulanza in un ospedale di Ragusa. In programma la deposizione del medico legale Giuseppe Ragazzi, che ha eseguito l'autopsia.3) CATANIA - Camera di Commercio, sala consiglio camerale ore 10:00 Workshop sul bando per l'assegnazione alle imprese dei Voucher digitali I4.0. Il presidente della camera di Commercio di Catania, Ragusa, Siracusa della Sicilia Orientale Pietro Agen spiega nei dettagli il piano Nazionale Impresa 4.0.4) PALERMO, salone della Chiese dei Valdesi ore 11:00 La lista "Italia Europa - Insieme" presenterà il programma ed il simbolo. Seguiranno gli interventi dei candidati.5) PALERMO - Ars, Piazza del Parlamento 1 ore 11:30 Conferenza stampa del leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso. Alle 17 a Marsala sarà presente insieme con i candidati di Camera e Senato, all'inaugurazione del comitato elettorale di Piazza del Popolo 35.