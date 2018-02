Incendio doloso in una villetta a due piani in contrada Fanusa, località balneare di Siracusa. Il rogo è scoppiato poco dopo l'una: a dare l'allarme alcuni vicini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cassibile e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'abitazione. Ingenti i danni in corso di quantificazione. I vigili hanno ritrovato una tanica di 20 litri di liquido infiammabile. Si tratta di una casa utilizzata soprattutto d'estate di proprietà di una casalinga. (ANSA).