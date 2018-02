Aveva solo 14 anni una delle due vittime dell'incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Belfiore, in via Linale, nel Veronese. La ragazza, Emma Piubello, viaggiava in auto con la zia, Luisa Piubello, 71 anni, morta anche lei, e la sorella maggiore Vittoria, ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Paolo Confortini di Verona.L'auto, un Suv, è finita, per cause ancora in corso di accertamento, in un fossato, accartocciandosi su se stessa nell'impatto con un ponticello. Pare che a provocare la perdita del controllo del mezzo sia stato l'impatto con un altro veicolo, una berlina su cui viaggiavano due ventenni.