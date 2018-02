sacrificando tempo ai miei affetti familiari, figurarsi alle iniziative politiche. La vera campagna elettorale stanno tentando di farla i miei accaniti detrattori pentastellati, utilizzando gli strumenti di attacco più meschini". Lo ha detto l'assessore regionale Mariella Ippolito, replicando alle accuse del Movimento 5 stelle. I deputati M5s hanno chiesto al governatore di rimuovere gli assessori candidati alle elezioni."Dalle vertenze più intricate ai servizi più elementari per le fasce più fragili - ha aggiunto - sto seguendo un dedalo di vicende nel tentativo estenuante di garantire le soluzioni migliori, che archivino per sempre anni di malgoverno. Ora, in questo contesto, strumentalizzare persino le famiglie dei diversabili, seminando falsità, è una delle operazioni più infime che si potessero escogitare". L'assessore Ippolito chiarisce anche il suo ruolo nelle imminenti elezioni politiche. "Se avessi avuto una sorella - ha detto - avrei rinunciato alla candidatura. Ma la mia partecipazione a queste consultazioni vuole solo dare forza a un progetto politico in cui si rispecchia la mission del mio assessorato: vicinanza ai segmenti deboli della società, dignità del lavoro, innovazione sociale, tutela dei valori nobili della nostra tradizione, lotta agli sprechi e alle illegalità".